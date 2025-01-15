У ЄС побільшало українців зі статусом тимчасового захисту

Кількість українців, які перебувають під тимчасовим захистом у країнах Євросоюзу, зросла на 36 010 осіб. Станом на 30 листопада 2024 року їхня кількість сягнула 4,23 мільйона.

Українці під тимчасовим захистом

Станом на 30 листопада 2024 року громадяни України становили понад 98,3% усіх людей, які отримали тимчасовий захист у країнах ЄС, повідомляє 24 Канал з посиланням на Євростат.

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Де побільшало людей під тимчасовим захистом:

в Німеччині – плюс 11 915 осіб;

Чехії – 5 820 осіб;

Польщі – 4 045 осіб.

Водночас кількість українців зі статусом тимчасового захисту зменшилася лише в трьох країнах:

Італії – мінус 1 270 осіб;

Франції – мінус 695 осіб;

Люксембурзі – мінус 15 осіб.

Які країни прийняли найбільше біженців

Серед країн ЄС найбільше людей з України зі статусом тимчасового захисту перебувають у:

Німеччині – 152 620 осіб, 27,2% від загальної кількості;

Польщі – 987 925 осіб, 23,3%;

Чехії – 385 190 осіб, 9,1%.

Якщо враховувати чисельність населення кожної країни, найвищий показник отримувачів тимчасового захисту на тисячу жителів зафіксовано у:

Чехії – 35,3;

Польщі – 27;

Латвії та Естонії – по 25,5.

Зауважте! У середньому по ЄС цей показник становить 9,4 на тисячу осіб.