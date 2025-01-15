Украинцы под временной защитой

По состоянию на 30 ноября 2024 года граждане Украины составляли более 98,3% всех людей, получивших временную защиту в странах ЕС, сообщает 24 Канал со ссылкой на Евростат.

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Где стало больше людей под временной защитой:

в Германии – плюс 11 915 человек;

Чехии – 5 820 человек;

Польше – 4 045 человек.

В то же время количество украинцев со статусом временной защиты уменьшилось только в трех странах:

Италии – минус 1 270 человек;

Франции – минус 695 человек;

Люксембурге – минус 15 человек.

Какие страны приняли больше всего беженцев

Среди стран ЕС больше всего людей из Украины со статусом временной защиты находятся в:

Германии – 152 620 человек, 27,2% от общего количества;

Польше – 987 925 человек, 23,3% от общего количества;

Чехии – 385 190 человек, 9,1%.

Если учитывать численность населения каждой страны, самый высокий показатель получателей временной защиты на тысячу жителей зафиксирован в:

Чехии – 35,3;

Польше – 27;

Латвии и Эстонии – по 25,5.

Обратите внимание! В среднем по ЕС этот показатель составляет 9,4 на тысячу человек.