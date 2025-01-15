Украинцы под временной защитой
По состоянию на 30 ноября 2024 года граждане Украины составляли более 98,3% всех людей, получивших временную защиту в странах ЕС, сообщает 24 Канал со ссылкой на Евростат.
Читайте также Какую выплату хотят предоставить чернобыльцам в 2025 году
Где стало больше людей под временной защитой:
- в Германии – плюс 11 915 человек;
- Чехии – 5 820 человек;
- Польше – 4 045 человек.
В то же время количество украинцев со статусом временной защиты уменьшилось только в трех странах:
- Италии – минус 1 270 человек;
- Франции – минус 695 человек;
- Люксембурге – минус 15 человек.
Какие страны приняли больше всего беженцев
Среди стран ЕС больше всего людей из Украины со статусом временной защиты находятся в:
- Германии – 152 620 человек, 27,2% от общего количества;
- Польше – 987 925 человек, 23,3% от общего количества;
- Чехии – 385 190 человек, 9,1%.
Если учитывать численность населения каждой страны, самый высокий показатель получателей временной защиты на тысячу жителей зафиксирован в:
- Чехии – 35,3;
- Польше – 27;
- Латвии и Эстонии – по 25,5.
Обратите внимание! В среднем по ЕС этот показатель составляет 9,4 на тысячу человек.