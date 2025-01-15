Українці під тимчасовим захистом

Станом на 30 листопада 2024 року громадяни України становили понад 98,3% усіх людей, які отримали тимчасовий захист у країнах ЄС, повідомляє 24 Канал з посиланням на Євростат.

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Де побільшало людей під тимчасовим захистом:

в Німеччині – плюс 11 915 осіб;

Чехії – 5 820 осіб;

Польщі – 4 045 осіб.

Водночас кількість українців зі статусом тимчасового захисту зменшилася лише в трьох країнах:

Італії – мінус 1 270 осіб;

Франції – мінус 695 осіб;

Люксембурзі – мінус 15 осіб.

Які країни прийняли найбільше біженців

Серед країн ЄС найбільше людей з України зі статусом тимчасового захисту перебувають у:

Німеччині – 152 620 осіб, 27,2% від загальної кількості;

Польщі – 987 925 осіб, 23,3%;

Чехії – 385 190 осіб, 9,1%.

Якщо враховувати чисельність населення кожної країни, найвищий показник отримувачів тимчасового захисту на тисячу жителів зафіксовано у:

Чехії – 35,3;

Польщі – 27;

Латвії та Естонії – по 25,5.

Зауважте! У середньому по ЄС цей показник становить 9,4 на тисячу осіб.