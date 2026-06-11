Вперше за три роки: ЄЦБ готує рішення, щоб стримати зростання цін у Європі

Європейський центральний банк більше не може ігнорувати нову хвилю інфляції, спричинену війною в Ірані. Головний регулятор Європи готується підвищити відсоткові ставки, щоб стримати зростання цін.

Яке рішення готує ЄЦБ

Економісти очікують, що ЄЦБ підніме відсоткову ставку на 0,25 процентного пункту – до 2,25%. Це буде перше підвищення з 2023 року, пише Bloomberg.

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У такому разі ЄЦБ стане першим великим центральним банком у світі, який піде на підвищення ставок у відповідь на конфлікт.

Раніше Європейський центральний банк, як і інші великі регулятори у США та Великій Британії, сподівався, що новий сплеск інфляції буде тимчасовим. Однак чим довше затягується мирна угода між Вашингтоном та Тегераном, тим швидше тануть надії на це.

Ціни продовжують летіти вгору, Фахівці очікують у нових квартальних прогнозах подальшого прискорення інфляції, яка у травні сягнула 3,2%, Тому ЄЦБ змушений посилювати свою монетарну політику цього року.

Криза на Близькому Сході та вплив на енергоринки виглядають вже довготривалими, а не тимчасовими,

– зазначає менеджерка CG Asset Management Ltd Емма Моріарті.

Очікується, що президентка ЄЦБ Крістін Лагард представить рішення щодо відсоткових ставок та пояснить баланс між інфляцією і зростанням економіки під час пресконференції у Франкфурті вже сьогодні, 11 червня.

Водночас інвестори прогнозують, що ЄЦБ підвищить ставки ще щонайменше один раз цього року.

Менш зрозуміло, наскільки чітко Лагард сигналізуватиме про наступний крок. Ми вважаємо, що вона буде більш відвертою, ніж раніше, щодо можливого другого підвищення,

– говорять аналітики Bloomberg Девід Пауелл і Сімона Делле К’яє.

Втім, наразі члени Ради керівників ЄЦБ дуже обережно коментують подальші кроки регулятора. Зокрема, представник Литви лише заявив, що ще одне підвищення ставок "швидше ймовірне, ніж ні".

Зауважте! Економісти припускають, що інфляція може наблизитися до цільового рівня 2% тільки у 2028 році. Натомість перспективи зростання залишаються туманними, адже скорочення ВВП на 0,2% у першому кварталі виявилося гіршим за попередні оцінки ЄЦБ.