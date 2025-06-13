Нова ціна євро в банках та на чорному ринку: як здивував курс сьогодні

Поки долар втрачає ціну в банках та на чорному ринку, то євро навпаки росте. Ціна валюти досягнула максимального показника в банках при купівлі – 48,20 гривні за валюту.

Курс валют у банках

Станом на ранок 13 червня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,17 гривні (-3 копійки проти 12 червня) та продаж по 41,75 гривні (-10 копійок).

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Купівля євро проходить по 47,42 гривні (+12 копійок), продаж – по 48,20 гривні (+20 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,48 гривні (-7 копійок), а продати по 41,46 гривні (-12 копійок).

(-7 копійок), а продати (-12 копійок). Купівля євро по 47,94 гривні (+19 копійок), а продаж по 48,11 гривні (+11 копійок).

Курс в обмінниках

Станом на 12 червня, долари купують у середньому по: 41,30 гривні (+17 копійок), а продають по 41,61 гривні (+11 копійок), за даними finance.ua.

(+17 копійок), а продають (+11 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 47,60 гривні (+15 копійок), а продають по 48,10 гривні (без змін).

Що прогнозує банкір щодо долара та євро

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що долар наступного тижня перебуватиме в діапазоні 41,60 – 41,90 гривні, а євро – в межах 46,50 – 47,50 гривні.

Як додає Лєсовий, саме торги пари долар/євро визначатиме поточний курс європейської валюти, а прогнозується, що 1 євро дорівнюватиме 1,12 – 1,15 євро.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку З початку червня попит на долари на 5% – 7% перевищує пропозицію, що є цілком прийнятним показником: тобто на ринку відбуваються живі процеси, що не провокують курс до зростання.

Нагадуємо! Станом на 13 червня НБУ встановив історичну ціну курс євро на рівні у понад 48 гривень за валюту.