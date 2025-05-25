Курс євро на межі травня та червня: чи втримається в межах 47 гривень

Курс євро напередодні літа буде стабільним, однак все залежатиме від економічних тенденцій. Водночас вже у червні вартість валюти коливатиметься в діапазоні 45,5 – 47 гривень, а головну роль відіграватиме співвідношення євро до долара на світових ринках.

По скільки буде євро

Як пояснив для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, наприкінці травня основні валютні зміни відбуватимуть у звичному для травня коридорі 45,5 – 47 гривень за євро.

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Водночас Лєсовий пояснює, що співвідношення курсів долара та євро не зазнає принципових змін. Курси передусім залежатимуть від котувань зв'язки цих валют на світових ринках.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Загалом на міжбанку та на готівковому ринку валюти перебуватимуть в однакових межах – 45,5 – 47 гривень за євро.

Водночас Лєсовий прогнозує, що у червні вартість європейської валюти буде дзеркальною її курсу до долара на світових ринках.

З початку року офіційний курс євро суттєво зріс: із 43 – 43,5 гривні за євро до майже 47 гривень за євро – майже на 9%. Водночас ситуація є досить динамічною та інколи події розгортаються всупереч очікуванням: треба зазначити, що при зниженні курсу євро в світі, курс європейської валюти в Україні також зміниться,

– нагадує банкір.

Відтак, він очікує, що курсове співвідношення у перший місяць літа буде на такому рівні: 1 євро = 1,05 – 1,15 долара. Такий спред є досить широким, адже багато що залежатиме від "митних сутичок" США та ЄС та поведінки провідних світових інвесторів.