Надзвичайних ситуації не передбачається: якою буде ціна євро

Курси навряд чи суттєво зміняться в ціні у першу декаду грудня. Таким чином, коливання від мінімального до максимального показника євро на міжбанку та готівковому ринку сягатиме від 43 – 45 гривень до 45 – 47 гривень.

По скільки буде євро

Як прогнозує банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу, з 2 грудня по 8 грудня максимальний діапазон, до якого може сягнути європейська валюта, становить 45 – 47,5 гривні.

Читайте також Акційні вклади на початку грудня: що пропонуватимуть банки клієнтам

Відтак на міжбанку очікується, що валюта буде на рівні 43,5 – 45 гривні, а на готівковому ринку діапазон вищий – від 45 гривень до 47,5 гривні.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Економічні чинники, зокрема "бюджетний", не становитимуть загрози для стабільності ринку. Крім того, подекуди курси валют "тупцюватимуть" на одному місці, роблячи незначні кроки вниз, а потім вгору.

Також, на наступний тиждень припадає День Святого Миколая, тому частина громадян, що має заощадження у валюті, може продати її для того, щоб придбати подарунки та приготуватися до майбутніх свят.

Зверніть увагу! Попит і пропозиція в контексті свят будуть досить врівноваженими, що обов'язково позначиться на відносній стабільності курсів.

За словами Лєсового, грудень стане логічним продовженням листопадових тенденцій: наразі відсутні причини для того, щоб Нацбанк переглянув досить ефективну валютну політику, а тому не варто очікувати якихось "надзвичайних ситуацій".