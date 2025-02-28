В останній день зими євро суттєво обвалилося на ринку

В банках, на чорному ринку та в обмінниках євро втратило ціну найбільше. Відтак подекуди ціна подешевшала нижче, аніж 44 гривні. Долар також втратив ціну, однак не так суттєво, а в обмінниках навпаки виріс.

Курс валют у банках

Станом на ранок 28 лютого, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,35 гривні (-5 копійок проти 27 лютого) та продаж по 41,85 гривні (-10 копійок).

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Купівля євро відбувається по 43,15 гривні (-35 копійок), а продаж по 43,80 гривні (-20 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,67 гривні (-1 копійка), а продати по 41,65 гривні (-10 копійок).

(-1 копійка), а продати по (-10 копійок). Купівля євро по 43,46 гривні (-30 копійок), а продаж по 43,69 гривні (-22 копійки).

Курс в обмінниках

Долари купують в середньому по: 41,40 гривні (+12 копійок), а продають по 41,77 гривні (+12 копійок), за даними finance.ua.

(+12 копійок), а продають по (+12 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 43,40 гривні (-5 копійок), а продають по 43,80 гривні (-14 копійок).

Що банкір спрогнозував на валютному ринку у березні

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що на початку березня курсові зміни будуть незначними, а режим керованої гнучкості унеможливить різкі курсові стрибки. Таким чином, цей період відповідатиме ще лютневим трендам.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Власне така стабільність на валютному ринку пов'язана зі своєчасним рішенням НБУ на приборкання інфляції – у січні регулятор підвищив облікову ставку до 14,5%.

Як додає Лєсовий, з 3 по 9 березня валютні коливання на готівковому ринку, найімовірніше, становитимуть 41,60 – 42,30 гривні за долар та 43,50 – 45 гривень за євро.