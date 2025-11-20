Спад всюди: чи обвалилося євро нижче 48 гривень в обмінниках
- Євро подешевшало в обмінниках на понад 50 копійок: обмін по 48,08 гривні в середньому, а купівля – по 49,20 гривні.
- Натомість долар в обмінниках такий: обмін по 41,68 гривні, а купівля по 42,31 гривні.
За останню добу європейська валюта на ринку показала суттєвий спад вартості. Найбільше євро втратило в ціні в обмінниках, де курс обміну подешевшав на понад 50 копійок.Долар натомість залишається в традиційних межах, окрім як в обмінниках, де валюта також втратила ціну.
Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 20 листопада, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,82 гривні (+2 копійки проти 19 листопада) та продаж по 42,29 гривні (без змін).
Дивіться також Санкції проти Китаю: чому Європа не посилює тиск на Пекін за допомогу Москві й що з цим робити
- Купівля євро проходить по 48,50 гривні (-5 копійок), продаж – по 49,15 гривні (-10 копійок).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 42,25 гривні (+2 копійки), а продати по 42,20 гривні (без змін).
- Купівля євро по 48,80 гривні (-19 копійок), а продаж по 49,02 гривні (-8 копійок).
По скільки курс в обмінниках?
- Долари купують у середньому по: 41,68 гривні (-9 копійок), а продають по 42,31 гривні (+4 копійки), за даними finance.ua.
- Євро купують по 48,08 гривні (-56 копійок), а продають по 49,20 гривні (-4 копійки).
Яким буде курс наприкінці листопада?
Як спрогнозував для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий, в останній тиждень листопада долар, як і кілька тижнів поспіль, коливатиметься між 41,8 – 42,2 гривні, а євро – у межах 48 – 49,5 гривні.
Крім того, курс долара може інколи сягати понад 42 гривень, але стрімких змін не передбачається щодо вартості.
У грудні ситуація на валютному ринку може бути навпаки доволі жвавою. Зокрема це через очікування свят та енергетичну й воєнну невизначеності. Попри це очікується, що наприкінці 2025 року офіційний курс може дещо зрости, але буде на прийнятному рівні.
На готівковому ринку наступного тижня варто очікувати таких показників: 41,8 – 42 гривні за долар та 48 – 49,5 гривні за євро.