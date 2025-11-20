Спад всюди: чи обвалилося євро нижче 48 гривень в обмінниках

Дивіться також Санкції проти Китаю: чому Європа не посилює тиск на Пекін за допомогу Москві й що з цим робити

Як спрогнозував для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий, в останній тиждень листопада долар, як і кілька тижнів поспіль, коливатиметься між 41,8 – 42,2 гривні, а євро – у межах 48 – 49,5 гривні.

Крім того, курс долара може інколи сягати понад 42 гривень, але стрімких змін не передбачається щодо вартості.

У грудні ситуація на валютному ринку може бути навпаки доволі жвавою. Зокрема це через очікування свят та енергетичну й воєнну невизначеності. Попри це очікується, що наприкінці 2025 року офіційний курс може дещо зрости, але буде на прийнятному рівні.