Нацбанк вперше встановив курс євро на рівні понад 44 гривні

Нацбанк встановить курс офіційного євро на рівні історичного максимуму – понад 44 гривні, а долар сягне знову 40,7 гривні. Водночас сьогодні, 8 липня, європейська валюта перебуває в межах 43,8 гривні, а американська валюта залишилася без змін в ціні після вихідних.

Офіційний курс 8 липня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 40,54 гривні за долар. Вартість долара залишилася без змін проти 5 липня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 43,86 гривні, що на 8 копійок більше, ніж минулого тижня.

Який буде офіційний курс долара та євро 9 липня:

долар – 40,70 гривні,

євро – 44,07 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 8 липня курс долара такий:

У банках купівля становить 40,40 гривні, а продаж – 40,95 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 40,88 гривні , а продаж – 40,96 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 40,23 гривні, а продаж – 41,05 гривні.

Що буде з курсом цього тижня

Як розповідає банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу, на початку минулого тижня курс долара значно зріс в ціні.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Вже починаючи з другої половини середи котирування на міжбанку почали динамічно знижуватися. Цьому сприяло як вичерпання ефекту початку місяця, так і наближення Дня Незалежності США.

Золотько наголошує, що в останній торговий день минулого тижня котирування стабілізувалися в коридорі 40,50 – 40,60 гривень за долар. Водночас цього тижня банкірка прогнозує відносно спокійну ситуацію на валютному ринку.

У безготівковому сегменті котирування коливатимуться в діапазоні 40,40 – 40,90 гривень за долар. На готівковому ринку курс намагатиметься триматися позначки 41 гривень за долар,

– розповідає Золотько.

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