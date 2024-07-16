Офіційне євро вперше наближається до 45 гривень
Нацбанк встановить курс євро на рівні 45 гривень без 3 копійок. Це вперше валюта сягне такої ціни. Водночас курс долара продовжуватиме дорожчати.
Офіційний курс 16 липня
За даними Нацбанку, офіційний курс становить 41,01 гривні за долар. Вартість долара впала на 3 копійки проти 15 липня.
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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 44,72 гривні, що на 4 копійки більше, ніж вчора.
Який офіційний курс долара та євро 17 липня:
- долар – 41,25 гривні,
- євро – 44,97 гривні.
Курс на готівковому ринку
На ранок 16 липня курс долара такий:
- У банках купівля становить 40,80 гривні, а продаж – 41,30 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 41,05 гривні, а продаж – 41,55 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 41,30 гривні, а продаж – 41,45 гривні.
Чи можна обміняти старі долари на гривні
Як зауважили в НБУ, всі банкноти іноземної валюти, незалежно від номіналу та року випуску та якщо вони справжні та не значно зношені чи пошкоджені, підлягають обміну.Цікаво! В США після 1996 року почали випускати купюри з оновленим дизайном та з оновленими захисними елементами. Через це деяким касирам в обмінниках важко відрізнити фальшиві від справжніх грошей
Регулятор додав, що лише значно зношені або пошкоджені валюти приймаються на інкасо. Тобто банкноту вилучається з обігу та пересилається за кордон для обміну на нову.
До категорії зношених та пошкоджених входять:
- порвані/різані;
- обпалені/трухлі/гнилі;
- мають пошкодження дизайну/елементів захисту чи друкарські недоліки;
- мають зміни первісного кольору паперу або зображень;
- мають загальні забруднення або такі, що займають половину банкноти (зокрема видимі в ультрафіолетових променях).