Євро знову наблизилося до рекордної ціни

Рекордна ціна офіційного курс євро становила 48,08 гривні. Сьогодні, 17 червня, регулятор знову наблизив валюту до цієї позначки. Курс долара також подорожчав.

Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,53 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 9 копійок проти 16 червня. Офіційний курс євро натомість становить 48,06 гривні. Тобто ціна виросла на 37 копійок.

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Станом на 18 червня курс НБУ буде такий:

долар – 41,52 гривні,

євро – 48,01 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 17 червня курс долара становить на готівковому ринку:

у банках: купівля – 41,20 гривні , продаж – по 41,75 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,55 гривні , продаж – по 41,52 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – по 41 гривні, продаж – по 41,56 гривні.

Як змінювався курс долара

Для 24 Каналу банкірка Ганна Золотько розповіла, що протягом минулого тижня курс долара коливався у вузтких межах. Наприклад, якщо у понеділок діапазон 41,12 – 41,66 гривні за долар, то наприкінці робочого тижня, у п'ятницю, на рівні 41,09 – 41,63 гривні за долар.

Ганна Золотько Член правління, директор Департаменту казначейських операцій Unex Bank Щодо офіційного курсу, то у другому тижні червня розпочався з помірного "девальваційного" тренду, до середини тижня курс зафіксувався на рівні 41,50 гривні за долар, а з четверга гривня зміцнилася. У п'ятницю тренд на зміцнення гривні підтвердився: курс знизився до 41,49 гривні за долар.

Як прогнозує Золотько, наступного тижня валютний ринок стабільним, зокрема через дію керованої гнучкості.