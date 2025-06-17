Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,53 гривны. То есть цена валюты выросла на 9 копеек против 16 июня. Официальный курс евро в свою очередь составляет 48,06 гривны. То есть цена выросла на 37 копеек.

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По состоянию на 18 июня курс НБУ будет такой:

доллар – 41,52 гривны,

евро – 48,01 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 17 июня курс доллара составляет на наличном рынке:

в банках: покупка – 41,20 гривны , продажа – по 41,75 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,55 гривны , продажа – по 41,52 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 41 гривне, продажа – по 41,56 гривны.

Как менялся курс доллара

Для 24 Канала банкир Анна Золотько рассказала, что в течение прошлой недели курс доллара колебался в узких пределах. Например, если в понедельник диапазон 41,12 – 41,66 гривны за доллар, то в конце рабочей недели, в пятницу, на уровне 41,09 – 41,63 гривны за доллар.

Анна Золотько Член правления, директор Департамента казначейских операций Unex Bank По официальному курсу, то во второй неделе июня начался с умеренного "девальвационного" тренда, к середине недели курс зафиксировался на уровне 41,50 гривны за доллар, а с четверга гривна укрепилась. В пятницу тренд на укрепление гривны подтвердился: курс снизился до 41,49 гривны за доллар.

Как прогнозирует Золотько, на следующей неделе валютный рынок будет стабильным, в частности из-за действия управляемой гибкости.