Офіційний курс валют
Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,53 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 9 копійок проти 16 червня. Офіційний курс євро натомість становить 48,06 гривні. Тобто ціна виросла на 37 копійок.
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Станом на 18 червня курс НБУ буде такий:
- долар – 41,52 гривні,
- євро – 48,01 гривні.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 17 червня курс долара становить на готівковому ринку:
- у банках: купівля – 41,20 гривні, продаж – по 41,75 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,55 гривні, продаж – по 41,52 гривні,
- в обмінниках: купівля – по 41 гривні, продаж – по 41,56 гривні.
Як змінювався курс долара
Для 24 Каналу банкірка Ганна Золотько розповіла, що протягом минулого тижня курс долара коливався у вузтких межах. Наприклад, якщо у понеділок діапазон 41,12 – 41,66 гривні за долар, то наприкінці робочого тижня, у п'ятницю, на рівні 41,09 – 41,63 гривні за долар.
Щодо офіційного курсу, то у другому тижні червня розпочався з помірного "девальваційного" тренду, до середини тижня курс зафіксувався на рівні 41,50 гривні за долар, а з четверга гривня зміцнилася. У п'ятницю тренд на зміцнення гривні підтвердився: курс знизився до 41,49 гривні за долар.
Як прогнозує Золотько, наступного тижня валютний ринок стабільним, зокрема через дію керованої гнучкості.