Ціна на долар та євро падає: який курс в банках та обмінниках

В банках за останню добу долар та євро втратили ціну, як і на чорному ринку. Водночас в обмінниках американська валюта трішки додала в ціні, а європейська продовжила спад.

Курс валют у банках

Станом на ранок 16 квітня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 40,75 гривні (-17 копійок проти 15 квітня) та продаж по 41,40 гривні (-15 копійок).

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Купівля євро проходить по 46,20 гривні (-12 копійок), продаж – по 47,15 гривні (-25 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 40,85 гривні (-17 копійок), а продати по 40,98 гривні (-16 копійок).

(-17 копійок), а продати (-16 копійок). Купівля євро по 46,44 гривні (-6 копійок), а продаж по 46,56 гривні (-17 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують у середньому по: 40,70 гривні (+12 копійок), а продають по 41,12 гривні (+10 копійок), за даними finance.ua.

(+12 копійок), а продають (+10 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 46,13 гривні (-19 копійок), а продають по 46,80 гривні (-3 копійки).

Яка ціна долара цього тижня

Як спрогнозував банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу, на Великдень курс долара буде на рівні 40,70 – 41,50 гривні. Також він зауважив, що на ринок впливатиме чимало факторів, тобто монетарні заходи НБУ зі збиття інфляційної "температури" та зміцнення гривні тощо.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Ринок живе в умовах режиму керованої гнучкості: регулятор зберігає всі засоби впливу на курсоутворення відповідно до поточної ситуації.

Нагадуємо! Деякий вплив на ринок має посівна кампанія, через проведення якої реалізовується надлишок валюти, а це збільшує її пропозицію.