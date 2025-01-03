Поки долар росте, євро падає: НБУ встановив курси

За останню добу курс долара виріс на декілька копійок, а от курс євро суттєво опустився. З нового тижня НБУ очікує, що незначні зміни щодо валют.

Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 42,03 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 6 копійок проти 2 січня. Офіційний курс євро натомість становить 43,37 гривні. Тобто ціна впала на 23 копійки.

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Станом на 6 січня курс НБУ буде такий:

долар – 42,08 гривні,

євро – 43,33 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 3 січня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,85 гривні , продаж – по 42,45 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 42,49 гривні , продаж – по 42,50 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – 41,73 гривні, продаж – 42,70 гривні.

Прогноз щодо курсу

Як розповів для 24 Каналу економіст Данило Монін, до середини 2025 року НБУ може тримати курс на рівні 42 – 43 гривень. Зараз Україна має чи не найбільші міжнародні золотовалютні резерви.

Данило Монін Економіст, експерт Українського інституту майбутнього На 1 січня 2025 року Україна має рекорд міжнародних резервів. На мій поточний прогноз, це десь близько 44 мільярдів доларів.