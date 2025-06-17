На валютному ринку пожвавлення ціни: курси подорожчали

В банках валюти показують ріст ціни, особливо подорожчала європейська валюта. На чорному ринку ситуація схожа, а курс євро виріс ще більше, аніж в банках.

Курс валют у банках

Станом на ранок 17 червня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,20 гривні (+5 копійок проти 16 червня) та продаж по 41,75 гривні (+5 копійок).

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Купівля євро проходить по 47,70 гривні (+10 копійок), продаж – по 48,45 гривні (+15 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,55 гривні (+1 копійка), а продати по 41,52 гривні (+4 копійки).

(+1 копійка), а продати (+4 копійки). Купівля євро по 48,20 гривні (+14 копійок), а продаж по 48,34 гривні (+18 копійок).

Курс в обмінниках

Станом на ранок 16 червня, долари купують у середньому по: 40,62 гривні (-45 копійок), а продають по 41,55 гривні (-2 копійки), за даними finance.ua.

(-45 копійок), а продають (-2 копійки), за даними finance.ua. Євро купують по 47,47 гривні (-20 копійок), а продають по 48,42 гривні (+1 копійка).

Який курс долара та євро прогнозують

Банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу спрогнозував, що на готівковому ринку долар може перебувати в діапазоні від 41,60 – 41,80 гривні за долар, а на міжбанку – від 41,60 – 41,90 гривні.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку З початку червня попит на долари на 5% – 7% перевищує пропозицію, що є цілком прийнятним показником: тобто на ринку відбуваються живі процеси, що не провокують курс до зростання.

Щодо євро, то прогнозується, що торги пари долар/євро будуть на рівні 1 євро = 1,12 – 1,15 долара. Лєсовий зауважує, що основні зміни валюти відбуватимуться в межах 46,50 – 47,50 гривні за євро.