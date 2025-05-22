НБУ знову підвищив одну із валют: долар чи євро додали в ціні

За останню добу НБУ опустив курс долара на декілька копійок, натомість курс євро після різкого спаду знову підвищив. Ціна європейської валюти триматиметься в цьому діапазоні ще й 23 травня.

Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,43 гривні. Тобто ціна валюти впала на 5 копійок проти 21 травня. Офіційний курс євро натомість становить 46,91 гривні. Тобто ціна виросла на 26 копійок.

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Станом на 23 травня курс НБУ буде такий:

долар – 41,49 гривні,

євро – 46,92 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 22 травня курс долара становить на готівковому ринку:

у банках: купівля – 41,10 гривні , продаж – по 41,80 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,48 гривні , продаж – по 41,55 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – по 41,30 гривні, продаж – по 41,65 гривні.

Якого курсу чекати перед літом

Як спрогнозував для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, наприкінці травня поточні курсові зміни офіційного курсу залишатимуться мінімальними.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Крім того, різниця між курсами на міжбанку та готівковому ринку буде малопомітною.

Очікується, що долар на міжбанку буде в такому діапазоні – 41,60 – 41,90 гривні, а євро – на рівні 45,50 – 47 гривень за євро.

Натомість на готівковому банку курс долара дещо інший – 41,60 – 41,80 гривні, а курс євро ідентичний до міжбанківського.