Євро рекордно виросло в банках, обмінниках та на чорному ринку
17 вересня 2024, 10:02Читать новость на русском
На валютному ринку валюти подорожчали за останню добу. Найбільше додало в ціні євро, яке виросло як на чорному ринку, так і в банках.
Курс валют у банках
- Станом на ранок 17 вересня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,25 гривні (+15 копійок проти 16 вересня) та продаж – по 41,70 гривні (+10 копійок).
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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.
- Купівля євро відбувається по 45,75 гривні (+30 копійок), а продаж – по 46,40 гривні (+30 копійок).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна по 41,65 гривні (+15 копійок), а продати – по 41,80 гривні (+20 копійок).
- Купівля євро по 46,30 гривні (+29 копійок), а продаж по 46,50 гривні (+32 копійки).
Курс в обмінниках
- Долари купують обмінники по 40,70 гривні (-35 копійок), а продають – по 41,67 гривні (+33 копійки), за даними finance.ua.
- Євро купують по 45,55 гривні (-18 копійок), а продають – по 46,90 гривні (+52 копійки).
Яким буде курс долара
Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу розповідає, що вплинути на курсові тренди цього тижня може рішення щодо облікової ставки.
Більшість учасників ринку схиляється до думки, що у вересні регулятор не змінюватиме її. Але це лише прогнози й будь-яке інше рішення регулятора може як надати підтримку гривні, так і підсилити попит.
Золотько додає, що цього тижня навряд чи варто очікувати значних змін. Котирування перебуватимуть на такому рівні:
- на міжбанку діапазон у 41,10 – 41,60 гривні за долар,
- у готівковому сегменті – 41,30 – 41,80 гривні за долар.