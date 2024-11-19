Нацбанк одну валюту підвищив, а іншу опустив: яка ціна долара та євро сьогодні

Поки євро залишається майже на попередньому рівні, курс долара за останню добу подорожчав на 10 копійок. НБУ прогнозує, що завтра, 20 листопада, валюти не здивують вартістю.

Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,37 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 10 копійок проти 18 листопада.

Читайте також Держбюджет на 2025 рік затвердили: який дефіцит і де держава братиме гроші

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Офіційний курс євро натомість становить 43,63 гривні. Тобто, ціна впала на 2 копійки.

Станом на 20 листопада курс НБУ буде такий:

долар – 41,33 гривні,

євро – 43,69 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 19 листопада курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,15 гривні, продаж – по 41,65 гривні,

купівля – продаж – На чорному ринку: купівля – 41,65 гривні, продаж – по 41,70 гривні,

купівля – продаж – В обмінниках: купівля – 41,40 гривні, продаж – 41,77 гривні.

Який курс заклали на наступний рік

Відповідно до заяви прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, сьогодні, 19 листопада, в уряді схвалили проєкт Державного бюджету на 2025 рік. Відтак всі податки громадян та бізнесу наступного року будуть спрямовані на оборону й безпеку нашої країни.

Зверніть увагу! Прогнозований середній курс гривні до долара наступного року становитиме 45 гривень.

Водночас прожитковий мінімум не зміниться і становитиме від 2 361 гривні до 3 028 гривень, а мінімальна зарплата залишиться на рівні 8 000 гривень.