Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,37 гривны. То есть цена валюты выросла на 10 копеек против 18 ноября.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Официальный курс евро вместо этого составляет 43,63 гривны. То есть, цена упала на 2 копейки.

По состоянию на 20 ноября курс НБУ будет такой:

доллар – 41,33 гривны,

евро – 43,69 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 19 ноября курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,15 гривны, продажа – по 41,65 гривны,

покупка – продажа – На черном рынке: покупка – 41,65 гривны, продажа – по 41,70 гривны,

покупка – продажа – В обменниках: покупка – 41,40 гривны, продажа – 41,77 гривны.

Какой курс заложили на следующий год

Согласно заявлению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, сегодня, 19 ноября, в правительстве одобрили проект Государственного бюджета на 2025 год. Поэтому все налоги граждан и бизнеса в следующем году будут направлены на оборону и безопасность нашей страны.

Обратите внимание! Прогнозируемый средний курс гривны к доллару в следующем году составит 45 гривен.

В то же время прожиточный минимум не изменится и составит от 2 361 гривны до 3 028 гривен, а минимальная зарплата останется на уровне 8 000 гривен.