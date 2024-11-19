Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,37 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 10 копійок проти 18 листопада.

Читайте також Держбюджет на 2025 рік затвердили: який дефіцит і де держава братиме гроші

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Офіційний курс євро натомість становить 43,63 гривні. Тобто, ціна впала на 2 копійки.

Станом на 20 листопада курс НБУ буде такий:

долар – 41,33 гривні,

євро – 43,69 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 19 листопада курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,15 гривні, продаж – по 41,65 гривні,

купівля – продаж – На чорному ринку: купівля – 41,65 гривні, продаж – по 41,70 гривні,

купівля – продаж – В обмінниках: купівля – 41,40 гривні, продаж – 41,77 гривні.

Який курс заклали на наступний рік

Відповідно до заяви прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, сьогодні, 19 листопада, в уряді схвалили проєкт Державного бюджету на 2025 рік. Відтак всі податки громадян та бізнесу наступного року будуть спрямовані на оборону й безпеку нашої країни.

Зверніть увагу! Прогнозований середній курс гривні до долара наступного року становитиме 45 гривень.

Водночас прожитковий мінімум не зміниться і становитиме від 2 361 гривні до 3 028 гривень, а мінімальна зарплата залишиться на рівні 8 000 гривень.