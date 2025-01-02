Офіційне євро рекордно впало у 2025 році

У перші дні 2025 року НБУ опустив валюти в ціні. Долар втратив до 10 копійок, а от євро – понад 30 копійок. Очікується, що регулятор підвищить американську валюту до понад 42 гривень, а європейську надалі опускатиме.

Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,97 гривні. Тобто ціна валюти впала на 6 копійок проти 31 грудня 2024 року. Офіційний курс євро натомість становить 43,60 гривні. Тобто ціна впала на 32 копійки.

Читайте також Фактор Трампа: чи вплине він на гривневі депозити у січні

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Станом на 3 січня 2025 року курс НБУ буде такий:

долар – 42,03 гривні,

євро – 43,37 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 2 січня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,85 гривні , продаж – по 42,45 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 42,44 гривні , продаж – по 42,49 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – 41,66 гривні, продаж – 42,51 гривні.

Що буде з курсом у січні 2025 року

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу розповів, що у січні на готівковому ринку можлива активність дещо нижчою, ніж у грудні. Це через традиційно сезонно низький обсяг бюджетних витрат.

Лєсовий додає, що ймовірно, що за таких обставин обсяг інтервенцій також може знизитися.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Зараз існує 2 базових сценарії щодо того, як змінюватиметься курс протягом січня. Перший – це наприкінці місяця офіційний курс долара може скласти 42 гривні. А другий – офіційний курс долара може опиниться в коридорі 42 – 42,30 гривні за долар.

Водночас на готівковому ринку відбуватимуться дзеркальні зміни. Загалом цілком можливо, що в підсумку січня курс американської валюти може зрости не більш як на 0,5 – 1%.