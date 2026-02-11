Як євроінтеграція змінить життя клієнтів українських банків

Україна активно впроваджує євроінтеграцію, зокрема в фінансову сферу. Оновлення стосуватимуться переказів коштів та часу на їх здійснення. Однак зміна видів контролю за клієнтами для когось може стати неприємним сюрпризом.

Що зміниться для банків та їхніх клієнтів?

Про те, що змінить євроінтеграція в українській банківській системі, розповів 24 Каналу Сергій Мамедов, віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління ГЛОБУС БАНКУ.

Так, Україна приєднується до SEPA (Single Euro Payments Area – єдиної зони платежів у євро). Це частина євроінтеграційного процесу, що вплине і на банки, і на клієнтів.

Мета такого рішення – забезпечити стандартизовані платежі в євро між Україною та країнами SEPA. Іншими словами йдеться про баланс між українською банківською сферою та вимогами Європейської платіжної ради.

Прогнозується, що наслідки приєднання будуть комплексними. Серед них:

Зниження вартості міжнародних переказів у євро. Особливо для банків, які не мають зв'язку з міжнародними фінансовими установами.

міжнародних переказів у євро. Особливо для банків, які не мають зв'язку з міжнародними фінансовими установами. Суттєве скорочення часу на проведення платежів. Нині платежі тривають один-два дні, після змін очікується, що тривалість переведення коштів становитиме кілька годин. У поодиноких випадках йдеться про миттєві перекази.

Швидкість і стандартизованість платежів є важливим аргументом для європейських контрагентів українських компаній. Гроші за контрактами надходитимуть швидше, що підвищує довіру до українського бізнесу як до партнера в межах спільного фінансового простору,

– зазначив Мамедов.

Для чого створять реєстр банківських рахунків?

Законопроєкт про євроінтеграцію передбачає створення індивідуальних сейфів фізичних осіб та єдиного реєстру банківських рахунків.

Сама ідея реєстру не є унікальною або "каральною". Фактично йдеться про приведення системи обліку рахунків до європейських стандартів,

– пояснює Сергій Мамедов.

Тож, тепер фінансові органи та банки матимуть доступ до деякої інформації клієнтів. Проте, як каже експерт, раніше рахунки громадян теж перебували у правовому полі, тобто за ними "наглядали".

Подібні реєстри працюють у багатьох країнах ЄС. Вони не порушують приватність, вони дають чітку структуру даних для компетентних органів, але не відкривають доступ до деталей рахунку для третіх осіб,

– додає Мамедов.

Щодо індивідуальних сейфів – тут не про контроль, а про впорядкування. Там буде важлива персональна інформація. Наприклад, хто є клієнтом, у якому саме банку має сейф. Водночас жодних даних про вміст сейфа або ключі доступу до нього – не буде.

Що змінять у процесі моніторингу?

За оновленими правилами фінмоніторинг пропонують здійснювати через:

централізацію даних;

стандартизацію форматів звітності;

сумісність із європейськими системами.

Водночас зазначається, що йдеться не про тотальний чи жорсткіший нагляд, а лише про те, що алгоритми перевірки стають "розумнішими".

Банк не дивиться на кожен платіж під мікроскопом, а реагує лише тоді, коли операція справді вибивається з нормальної фінансової поведінки клієнта. Для законослухняних громадян і бізнесу це означає радше підвищення прозорості та захищеності фінансової системи, ніж додаткові ризики,

– каже Мамедов.

Також він зазначив, що такі зміни допоможуть зменшити кількість блокувань рахунків.

Якою є стратегія розвитку фінансового сектору України?

Нацбанк оновив стратегію розвитку фінансового середовища України. Зміни довелося прийняти внаслідок війни та її впливу. Адже нестабільна ситуація в країні відповідно впливає на фінанси.

Оновлення Стратегії дасть нам змогу не лише адаптуватися до поточних викликів, але й розбудовувати фундамент для стійкого економічного зростання, залучення приватних інвестицій та євроінтеграції,

– каже Андрій Пишний, голова НБУ.

Також він зазначив, що до 2027 року Банк має намір досягнути 100% рівня еквівалентності за нормами ЄС.

Що відомо про співпрацю України та ЄС?

ЄС є одним із найбільших партнерів України, що підтримує нас у період війни, зокрема йдеться про пряму допомогу, фінансування та озброєння, а також санкцій проти Росії.

Так, Єврокомісія застосовує 20-й пакет санкцій проти Росії. Він стосуватиметься енергетики, фінансів та торгівлі країни-агресорки.

Зокрема, восени пройшла зустріч української сторони з представниками Єврокомісії щодо аграрної політики в Україні за стандартами ЄС.