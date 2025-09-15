Україна наближає аграрну політику до стандартів ЄС. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Що відомо про скринінг за останнім кластером переговорів про вступ?

Протягом 3 днів Україна представила 28 тематичних блоків, включно з реформами у аграрному секторі, цифровізацією, державною підтримкою, ринковим регулюванням та розвитком сільськогосподарських галузей. Також було оцінено відповідність українського законодавства нормам ЄС (acquis ЄС) за такими напрямами, як горизонтальні питання, що охоплюють фінансові та адміністративні структури, сільськогосподарські ринки, політика у сфері якості, органічне виробництво, а також просування сільськогосподарської продукції.

Ці дискусії показали дві ключові речі: ми вже досягли значного прогресу в наближенні аграрної політики до стандартів ЄС, але попереду ще багато роботи. Процес приєднання потребує спільних зусиль та тісної координації. Україна готова йти цим шляхом,

– зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Башлик.

У вересні 2025 року проходить офіційний скринінг щодо вступу України в ЄС за Кластером 5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості". У його рамках пройдуть скринінги по трьох переговорних розділах.

Кластер 5 – фінальний з шести кластерів у межах двосторонніх зустрічей у процесі скринінгу, за результатами яких буде розроблено план імплементації європейських норм в українське законодавство та розпочато офіційні переговори щодо вступу України до ЄС.

