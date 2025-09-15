Украина приближает аграрную политику к стандартам ЕС. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Что известно о скрининге по последнему кластеру переговоров о вступлении?

В течение 3 дней Украина представила 28 тематических блоков, включая реформы в аграрном секторе, цифровизацией, государственной поддержкой, рыночным регулированием и развитием сельскохозяйственных отраслей. Также было оценено соответствие украинского законодательства нормам ЕС (acquis ЕС) по таким направлениям, как горизонтальные вопросы, охватывающие финансовые и административные структуры, сельскохозяйственные рынки, политика в сфере качества, органическое производство, а также продвижение сельскохозяйственной продукции.

Эти дискуссии показали две ключевые вещи: мы уже достигли значительного прогресса в приближении аграрной политики к стандартам ЕС, но впереди еще много работы. Процесс присоединения требует совместных усилий и тесной координации. Украина готова идти по этому пути,

– отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Башлык.

В сентябре 2025 года проходит официальный скрининг по вступлению Украины в ЕС по Кластеру 5 "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности". В его рамках пройдут скрининги по трем переговорным разделам.

Кластер 5 – финальный из шести кластеров в рамках двусторонних встреч в процессе скрининга, по результатам которых будет разработан план имплементации европейских норм в украинское законодательство и начаты официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС.

