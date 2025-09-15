Украина приближает аграрную политику к стандартам ЕС. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Что известно о скрининге по последнему кластеру переговоров о вступлении?
В течение 3 дней Украина представила 28 тематических блоков, включая реформы в аграрном секторе, цифровизацией, государственной поддержкой, рыночным регулированием и развитием сельскохозяйственных отраслей. Также было оценено соответствие украинского законодательства нормам ЕС (acquis ЕС) по таким направлениям, как горизонтальные вопросы, охватывающие финансовые и административные структуры, сельскохозяйственные рынки, политика в сфере качества, органическое производство, а также продвижение сельскохозяйственной продукции.
Эти дискуссии показали две ключевые вещи: мы уже достигли значительного прогресса в приближении аграрной политики к стандартам ЕС, но впереди еще много работы. Процесс присоединения требует совместных усилий и тесной координации. Украина готова идти по этому пути,
– отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Башлык.
В сентябре 2025 года проходит официальный скрининг по вступлению Украины в ЕС по Кластеру 5 "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности". В его рамках пройдут скрининги по трем переговорным разделам.
Кластер 5 – финальный из шести кластеров в рамках двусторонних встреч в процессе скрининга, по результатам которых будет разработан план имплементации европейских норм в украинское законодательство и начаты официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС.
Как Евросоюз может принять Украину, несмотря на вето Венгрии?
Президент Евросовета Антониу Кошта заявил, что переговоры по вступлению Украины в ЕС должны продолжаться, несмотря на блокирование Венгрии.
ЕС рассматривает возможность изменения правил принятия решений из-за вето Венгрии, переходя к механизму квалифицированного большинства вместо единогласия.
Венгрия регулярно блокирует ключевые инициативы по Украине, что вызывает дипломатические споры и усложняет переговоры о санкциях против России.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия выступает против вступления Украины в ЕС, несмотря на то, что Россия якобы не возражает против этого. Он отметил, что венгерский народ не поддерживает членство Украины.