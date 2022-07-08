Єврокомісія блокує видачу 1,5 мільярда євро позики для України, – Bloomberg

Виконавчий орган Європейського Союзу блокує надання Україні позики у 1,5 мільярда євро. Все через те, що є побоювання щодо фінансової надійності.

Таку інформацію озвучило видання Bloomberg з посиланням на анонімних посадовців в Єврокомісії.

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Відомо, що Європейський інвестиційний банк запропонував Києву позику, щоб підтримати країну, яка протидіє повномасштабному вторгненню Росії. Однак бюджетний відділ Єврокомісії заблокував надання кредиту через побоювання, що Україна не зможе повернути кошти.

Комісія гарантує кредити ЄІБ для операцій за межами ЄС, водночас резерви зазвичай становлять 9% від загального обсягу фінансування. Але в цьому випадку комісія хоче забезпечити резерв у 70% від загальної суми, як це було з попередньою пропозицією щодо надання одного мільярда євро для України.

За словами чиновників, комісія висуває вимогу на випадок, якщо країна не зможе повернути кошти ринкам. ЄС має переконатися, що він може покрити збитки в разі дефолту України.

Комісія шукає альтернативні рішення, які покладаються на те, що країни-члени ЄС або ЄІБ розподілять частину додаткових ризиків, пов’язаних із цими позиками,

– додав чиновник.

Фон дер Ляєн наголосила на необхідності певних реформ в Україні

Зазначимо, що 1 липня голова Єврокомісії виступила перед українським парламентом. Вона наголосила: для того, аби утримати статус кандидата в члени ЄС та продовжити свій євроінтеграційний шлях, Києву необхідно пройти певні кроки.

Одним з головних пунктів фон дер Ляєн назвала обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро. При цьому політикиня зазначила, що Україна – єдина в Східному партнерстві, яка ухвалила антикорупційний закон.

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