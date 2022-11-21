Європа рекордно скуповує російський дизель, щоб встигнути до ембарго

Європейські трейдери поспішають наповнити резервуари в регіоні російським дизелем до того, як у лютому почнеться заборона країн G7, оскільки альтернативні джерела залишаються обмеженими.

Постачання російського дизельного палива до регіону Амстердам-Роттердам-Антверпен (ARA), зросли до 215 тисяч барелів на добу з 1 по 12 листопада. Це на 126% більше, ніж у жовтні.

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Що буде після ведення заборони

Європейський Союз заборонить імпорт російських нафтопродуктів вище встановленої ціни до 5 лютого. Це відбудеться після заборони на російську сиру нафту, яка набуде чинності 5 грудня.

Хоча залежність Європи від російського палива впала з понад 50% до вторгнення Росії в Україну, агресорка все ще залишається найбільшим постачальником дизельного палива на континент.

За даними Refinitiv, за наявності кількох безпосередніх економічно ефективних альтернатив дизельне паливо з Росії склало 44% від загального імпорту дорожнього палива в Європі в листопаді порівняно з 39% у жовтні.

ЄС повинен буде забезпечити близько 500-600 кб/день дизельного палива, щоб замінити російські обсяги, заміни прийдуть із США, а також на схід від Суеца, насамперед із Близького Сходу та Індії,

— говорить аналітик FGE Юджин Лінделл

Частково цей приплив відбувається через те, що ICE Futures Europe забороняє дизель із низьким вмістом сірки російського походження перед санкціями ЄС.

ICE Futures Europe — це визнана інвестиційна біржа, що базується в Лондоні. У січні 2022 року через вебсайт ф’ючерсної біржі дизелю було поставлено 70 000 тонн дизелю.

З 30 листопада трейдери повинні довести ICE, що жоден російський продукт не потрапляв у резервуари в більш широкому регіоні ARA, включаючи Флашинг і Гент, які будуть використовуватися для доставки в січні за ф’ючерсним контрактом ICE.

Російський дизель все ще може надійти в резервуари для зберігання ARA в грудні, але надалі він повинен бути переміщений в інші резервуари, з яких логістичні операції неможливі, повідомляє ICE. Деякі учасники ринку очікують незначного впливу від введення заборони на ICE, враховуючи низький рівень об'ємів зберігання в ARA як російського, так і неросійського дизелю.

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