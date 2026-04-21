Енергокриза дісталася Європарламенту: депутатів хочуть змусити сидіти на місці

Через стрімке зростання цін на пальне депутати з різних політичних сил пропонують проводити пленарні засідання Європарламенту у Брюсселі. Щомісячні поїздки на сесії до Страсбурга вони вимагають припинити на період енергетичної кризи.

Чому пропонують припинити поїздки до Страсбурга?

Листи з такими закликами направила міжпартійна група законодавців з групи Лівих та фракції Європейських консерваторів та реформістів (ECR), пише Politico.

Дивіться також На тлі високих цін на енергоносії: як Євросоюз планує "рятувати" бізнес та населення

У листі до президентки Європарламенту Роберти Мецоли депутати наголошують, що парламент має діяти відповідно до власних рекомендацій і скоротити неважливі поїздки на тлі енергетичної кризи.

Коли держави-члени та громадян ЄС закликають до негайних кроків зі збереження енергії, цілком логічно, щоб і самі інституції ЄС подавали приклад і робили свій внесок у її економію,

– написала депутатка Анья Хазекамп із Нідерландів.

На думку євродепутатів, щомісячні поїздки близько 4 тисяч депутатів і співробітників парламенту суперечать логіці. Адже лише нещодавно Єврокомісія рекомендувала державам скоротити поїздки і стимулювати дистанційну роботу.

Депутати закликали Мецолу "негайно вжити рішучих заходів".

Коли Союз просить громадян затягнути паски, Парламент не може бути винятком,

– наголосили депутати.

Нагадаємо, що Європарламент щомісяця проводить сесії у Страсбург, оскільки це закріплено в договорах ЄС, які визначають місто офіційним місцем пленарних засідань.

Зауважте! Днями речниця Єврокомісії Єва Грнчірова заявила, що ЄС збирається найближчим часом представити новий енергетичний пакет, пише The Guardian. Він "охоплюватиме різні аспекти, пов’язані з нинішньою кризою".

Чи припиняли поїздки Європарламенту до Страсбурга?

Схожі заклики вже лунали у 2022 році, коли після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Європі виникли проблеми з енергопостачанням.

Однак фактично поїздки до Страсбурга припиняли лише під час пандемії Covid-19. Тодішній президент Європарламенту Давід Сассолі скасував засідання у 2020 році, посилаючись на форс-мажорні обставини й вимоги безпеки.

Та вже після 15-місячної перерви євродепутати повернулися до Страсбурга.

Законодавці були змушені повернутися до французького міста під тиском Парижа, який протягом останніх пів століття ветує будь-які кроки, які можуть підірвати статус Страсбурга як резиденції Парламенту,

– зазначає видання.

Важливо! Згідно зі звітом Європейського суду аудиторів ще за 2014 рік, щорічні витрати на щомісячний переїзд Європарламенту до Страсбурга становлять понад 113,8 мільйона євро. Наразі їх вартість, вочевидь, значно збільшилася, враховуючи ріст цін на пальне.

Як Європа страждає від війни в Ірані?