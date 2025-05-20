Європейський союз схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії: проти 200 кораблів

У Європейському союзі ухвалили новий пакет санкцій проти Росії. Відомо, що він стосується майже 200 кораблів тіньового флоту.

Також санкції спрямовані на вирішення гібридних загроз від Росії та на захист прав людини. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на віцепрезидентку Європейської комісії Каю Каллас.

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Що відомо про новий пакет санкцій проти Росії

У вівторок, 20 травня, ЄС ухвалили 17-й пакет санкцій проти Кремля. Він стосуватиметься близько 200 кораблів тіньового флоту. Нові заходи також стосуються гібридних загроз і прав людини.

Чим довше Росія веде війну – тим жорсткішою буде наша відповідь,

– заявила Каллас.

Вона додала, що проти країни-агресорки готуються нові санкції.

Британія також розширила списки санкцій проти Росії: додано десятки фізичних осіб, організацій і судів тіньового флоту. Окрім російських фізосіб та суден, під англійські санкції попала, зокрема, Санкт-Петербурзька валютна біржа.

Віцепрезидентка пояснювала, що європейські санкції у найближчі місяці ще сильніше вдарять по економіці Росії. Відомо, що 20 травня на засіданні Ради із закордонних справ є розвідувальний звіт про те, як насправді почувається російська економіка.

"Росіяни хочуть, щоб ми повірили, що санкції не працюють, що вони шкодять нам більше, ніж їм. Але це неправда. Ми бачимо це з розвідувальних даних", – зазначила вона.

Раніше у МЗС Німеччини наголошували, що в Європі стурбовані російським тіньовим флотом, зокрема "перерізаними кабелями, порушеними сигналами й підозрілими суднами".

Тому глава МЗС Німеччини анонсував подальші патрулювання та нові санкції проти російського тіньового флоту. Він підкреслив, що Росія становить загрозу для НАТО та ЄС у Балтійському регіоні.