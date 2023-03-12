Як в Україні змінилися ціни на продукти за останній рік: що подорожчало найбільше

Повномасштабна війна, інфляція та природні катаклізми сильно провпливали на економіку України. Відтак, ціни на більшість звичних для нас продуктів зросли.

За даними Держстату, середні ціни на продукти у лютому 2023 року, порівняно з лютим минулого року, зросли на 31,5%. Варто зазначити, що у лютому поточного року ціни на продукти та безалкогольні напої зросли на 1,5%.

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Які продукти подорожчали найбільше

Цікаво, що базова інфляція в останній місяць зими зменшилася до 0,5% (0,7% було у січні, а 0,8% – у грудні 2022 року).

За даними відомства, серед продуктів найбільше здорожчали:

яйця – на 80,3%

фрукти – на 74,9%

риба та рибні продукти – на 44,1%

овочі – на 36,2%

цукор – на 32,5%

хліб та хлібобулочні вироби — 26%

макаронні вироби – на 25,8%

олія – на 24%

м'ясо та м'ясопродукти – на 23,2%

сир та м'який сир – на 23%

молоко – на 17,4%

соняшникова олія – на 14,1%

Овочі будуть дорожчати