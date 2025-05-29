Не витратять жодної гривні: за що можуть не платити пенсіонери в Україні

Чимало послуг для українських пенсіонерів є безплатними. Згідно з чинним законодавством, літні люди можуть полегшити собі життя за допомогою подібних пільг.

За що можуть не сплачувати пенсіонери

Наприклад, деякі пенсіонери можуть не сплачувати тарифи по комунальним послугам, пише 24 Канал з посиланням на постанову "Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї".

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Тобто літні люди, які досягли пенсійного віку, та проживають у сільській місцевості, а до виходу на пенсію працювали за конкретним фахом (вчитель, бібліотекар, вчитель, працівник культури тощо) можуть не сплачувати за:

за житлово-комунальні послуги:

газ;

тверде паливо.

Ба більше, пенсіонери можуть не платити проїзд у багатьох видах транспорту. Однак не тоді, коли йде мова про метро чи таксі.

Не все так просто й з маршрутками, адже у кожному місці пільги щодо даного виду транспорту визначає місцева влада.

До того ж українські пенсіонери можуть отримати первинну та вторинну юридичну допомогу абсолютно безплатно. Однак тільки якщо їхня пенсія складає менше ніж 4 722 гривні або менше ніж 6 056 гривень для людей з інвалідністю.

Важливо! Крім того, осіб пенсійного віку звільнили від сплати земельного податку. Але лише якщо ділянка відповідає визначеним нормам.