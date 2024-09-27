Ціна знову падає: який курс в обмінниках та банках

Долар та євро продовжують втрачати ціну. В обмінниках валюти при купівлі опустилися на 15 – 17 копійок відповідно. В банках ціна також суттєво опустилися, особливо щодо курсу євро.

Курс валют у банках

Станом на ранок 27 вересня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,05 гривні (-10 копійок проти 26 вересня) та продаж – по 41,53 гривні (-7 копійок).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 45,80 гривні (-10 копійок), а продаж – по 46,44 гривні (-16 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,39 гривні (-1 копійка), а продати – по 41,50 гривні (-2 копійки).

(-1 копійка), а продати – по (-2 копійки). Купівля євро по 46,28 гривні (-2 копійки), а продаж по 46,41 гривні (-10 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по 41,20 гривні (-17 копійок), а продають – по 41,59 гривні (+5 копійок), за даними finance.ua.

(-17 копійок), а продають – по (+5 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 45,80 гривні (-15 копійок), а продають – по 46,58 гривні (+9 копійок).

Що прогнозують на жовтень

За словами банкіра Тараса Лєсового, який поділився ними з 24 Каналу, на початку жовтня істотних змін на ринку не передбачається.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Всі валютні зміни не становитимуть загрози для ринку, що збереже вільне курсоутворення за точкового втручання регулятора, коли виникатиме така необхідність. Не виключається частковий вплив інерції: цілком можливо, що тренд останніх днів вересня (висхідний чи спадний) діятиме і в перші дні жовтня. Іншими словами, загальна картина на валютному ринку буде досить прогнозованою.

На міжбанку очікується, що долар буде на рівні 41 – 41,6 гривні, євро на рівні 44 – 46 гривень. На готівковому ринку ціна буде по 41,2 – 41,8 гривні, а євро по 44 – 46,5 гривні.