Цінопад в банках та на чорному ринку: на скільки подешевшав долар

Долар за останню добу показав спад в банках, а також на чорному ринку. Ціна в середньому опустилася на 9 копійок. Євро ж в банках проти минулої доби не змінилося, але на чорному ринку ціна опустилася.

Курс валют у банках

Станом на ранок 17 травня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 39,40 гривні (-10 копійок проти 16 травня), а продаж – 39,93 гривні (-7 копійок).

Читайте також Чи буде світло взимку: експерт розповів що для цього треба

Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,70 гривні (без змін), а продаж – у середньому за 43,35 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,81 гривні (-9 копійок), а продаж – 39,90 гривні (-10 копійок).

(-9 копійок), а продаж – (-10 копійок). Євро купують за 43,15 гривні (-9 копійок), а продають за 43,34 гривні (-9 копійок).

Курс в обмінниках

Станом на 16 травня, обмінники купують долар в середньому за 39,47 гривні (-16 копійок), а продають – за 40,12 гривні (+7 копійок), за даними finance.ua.

(-16 копійок), а продають – за (+7 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 43,05 гривні (+7 копійок), а продаж – 43,50 гривні (+4 копійки).

Скільки коштуватиме долар

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що глобальних змін на валютному ринку не варто очікувати наступного тижня. Все через те, що Україна має значні резерви – 43 мільярди доларів.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку "Бюджет" на подальші валютну лібералізацію в частині скасування низки обмежень для бізнесу для здійснення платежів у валюті складає 5,5 мільярдів доларів, тобто у випадку можливого суттєвого зростання попиту на валюту НБУ готовий витратити значні кошти без шкоди для ринку.

Обсяги отримуваної макрофінансової підтримки майже повністю задовольняють потреби України на 2024 рік.

Лєсовий прогнозує, що основні показники валютного ринку будуть такими:

коридори валютних коливань : міжбанк: 39 – 40 гривень за долар та 41 – 43 гривні за євро, готівковий ринок: 39 – 41 гривень за долар та 41 – 43,5 гривні за євро;

: міжбанк: 39 – 40 гривень за долар та 41 – 43 гривні за євро, готівковий ринок: 39 – 41 гривень за долар та 41 – 43,5 гривні за євро; поточні курсові коливання: міжбанк: до 0,2 – 0,3 гривні, комбанки: до 0,3 – 0,5 гривні, обмінні пункти: до 0,5 гривень.

Носіть криптогаманець завжди в кишені разом зі зручним мобільним застосунком. Так ви зможете купувати та продавати криптовалюту чи торгувати популярними монетами будь-де та будь-коли.