Курс долара та євро в банках здивував: яка вартість валют

На чорному ринку спостерігається несуттєвий спад вартості обох валют, особливо євро. В обмінниках долар подорожчав, а євро натомість подешевшало. Водночас в банках ціни майже не змінилися за останню добу.

Курс валют у банках

Станом на ранок 15 жовтня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,05 гривні (без змін проти 14 жовтня) та продаж – по 41,50 гривні (без змін).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 45 гривень (без змін), а продаж – по 45,51 гривні (-4 копійки).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,47 гривні (+2 копійки), а продати – по 41,50 гривні (без змін).

(+2 копійки), а продати – по (без змін). Купівля євро по 45,38 гривні (-8 копійок), а продаж по 45,52 гривні (-10 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по 41,20 гривні (+12 копійок), а продають – по 41,60 гривні (+14 копійок), за даними finance.ua.

(+12 копійок), а продають – по (+14 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 45,21 гривні (-1 копійка), а продають – по 45,58 гривні (-11 копійок).

Що буде з курсом долара у 2025 році

Як пояснює банкір Сергій Фурса у коментарі 24 Каналу наступного року курс долара може зростати, але це відбуватиметься не різко.

Нагадуємо! У держбюджеті на 2025 рік ціна долара закладена на рівні 45 гривень.

Сергій Фурса Інвестиційний банкір Імовірність є, але не така значна. Може бути, що в кінці року курс буде на рівні 44 – 45 гривень за долар.

Водночас банкір додає, що з більшою імовірністю американська валюта у наступному році буде нижче 45. відтак ситуація на валютному ринку залишатиметься стабільною.

Наприкінці цього року Фурса прогнозує, що значних коливань долар також не зазнає, а ціна буде більшою за позначку в 42 гривні.