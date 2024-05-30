Скільки тепер коштуватимуть 100 доларів: курс в обмінниках, банках та на чорному ринку

Купівля американської валюти для населення всюди виросла до 41 гривні за останні дні. Втім за минулу добу долар трішки просів в ціні в обмінниках, а також на чорному ринку.

Курс валют у банках

Станом на ранок 30 травня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 40,35 гривні (+5 копійок проти 29 травня), а продаж – 41 гривня (+15 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 43,90 гривні (+20 копійок), а продаж – у середньому за 44,60 гривні (+10 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,90 гривні (+5 копійок), а продаж – 41,05 гривні (-5 копійок).

(+5 копійок), а продаж – (-5 копійок). Євро купують за 44,40 гривні (-5 копійок), а продають за 44,65 гривні (-7 копійок).

Курс в обмінниках

Обмінники купують долар в середньому за 40,46 гривні (-21 копійка), а продають – за 41,06 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.

(-21 копійка), а продають – за (+3 копійки), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 44,03 гривні (-28 копійок), а продаж – 44,76 гривні (-8 копійок).

По скільки буде долар

Для 24 Каналу експерт Андрій Шевчишин розповів, що на сьогодні Нацбанк переходить на новий курсовий коридор. Відтак, минулого тижня регулятор вперше в історії встановив офіційний курс долара на позначці у понад 40 гривень за валюту.

Шевчишин нагадує, що схожа ситуація була взимку, коли долар перетнув позначку у 38 гривень і прямував до 39 гривень.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Зараз аналогічним чином ми перетнули позначку 40 гривень й перейшли в новий коридор.

За словами аналітика, Нацбанк може встановити курс навіть на рівні 41 гривні, або відпустити навіть трішки далі. Таким чином, очікувати, що курс буде нижче, ніж 40 гривень, не варто.

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