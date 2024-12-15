Скільки євро потрібно витратити, аби отримати 1000 доларів в грудні
15 грудня 2024, 09:13Читать новость на русском
Курс долара до євро залишається стабільним. Попри певні коливання значних змін не відбувається.
Який зараз курс долара до євро
Середній курс в українських банках зараз складає – 1,038 доларів за євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".
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Зверніть увагу! Подані дані, це інформація станом на 13 грудня 2024 року.
При цьому, середній курс в обмінниках зафіксовано на рівні – 1,051 доларів за євро. При конвертуванні євро у долари через платіжні системи, це значення таке:
- курс Visa – 1,046 доларів за євро;
- курс Mastercard – 1,046 доларів за євро.
13 грудня на міжбанку курс було встановлено на рівні 1,046 доларів за євро
Зауважте! Станом на 13 грудня, НБУ зафіксував таке значення курсу – 1,049 доларів за євро.
Яку суму доведеться витратити на покупку 1000 доларів
- щоб придбати 1000 доларів у банку, потрібно буде витратити орієнтовно 963,22 євро;
- для того, аби здійснити обмін в обміннику, за 1000 доларів потрібно буде віддати уже 951,73 євро.