Скільки буде 500 доларів в євро сьогодні

На курс валют впливає багато факторів. Зокрема, місце, де здійснюватиметься обмін.

Яке співвідношення курсів

Станом на 11 грудня 2024 року, середній курс між євро та доларами в банках складає 1,04. Тобто витративши 100 євро, ви зможете придбати орієнтовно 104 долари, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".

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Загалом конвертація євро у долари відбувається за такими курсами:

курс Visa – 1 євро коштує 1,05 долари ;

курс Mastercard – 1,05 доларів за євро;

в обмінниках середній курс – 1,05 доларів за євро.

Зверніть увагу! НБУ встановив такий курс: за 1 євро можна придбати 1,053 долара.

За скільки зараз можна купити 500 доларів