Де долар нижче, ніж 40 гривень: курс на готівковому ринку
Долар в обмінниках суттєво опустився в ціні – нижче, ніж 40 гривень за валюту, втративши понад 70 копійок. В банках вартість американської валюти також впала – від 18 до 20 копійок.
Курс валют у банках
- Станом на ранок 6 червня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 40,10 гривні (-20 копійок проти 5 червня), а продаж – 40,70 гривні (-18 копійок).
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- Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 43,60 гривні (-20 копійок), а продаж – у середньому за 44,35 гривні (-15 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,52 гривні (-3 копійки), а продаж – 40,65 гривні (-10 копійок).
- Євро купують за 44,15 гривні (-5 копійок), а продають за 44,35 гривні (-10 копійок).
Курс в обмінниках
- Обмінники купують долар у середньому за 39,40 гривні (-71 копійка), а продають – за 40,62 гривні (-1 копійка), за даними finance.ua.
- Євро коливалося на рівні: купівля – 43,56 гривні (-26 копійок), а продаж – 44,56 гривні (+8 копійок).
Чи буде долар дорожчати наступного тижня
У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що основні курсові показники, а саме розмір щоденних курсових коливань, різниця між курсами купівлі та продажу, різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку, а також "люфт" допустимих відхилень від початкового курсу тижня буде майже без змін.
Ми не виключаємо, що саме з другої половини місяця остаточно сформуються нові коридори валютних коливань, які можуть протриматися щонайменше до осені.
Лєсовий додає, що наступного тижня ситуація на валютному ринку буде доволі мінливою з частими змінами курсів валют.
Однак схоже на те, що коридори валютних змін залишаться на рівні минулого тижня,
– каже банкір.