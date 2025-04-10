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10 квітня, 14:03
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НБУ підвищив офіційний курс злотого: що відбувається на валютному ринку

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Офіційний курс злотого в Україні 10 квітня становить 10,60 гривні за злотий.
  • Курс злотого в банках: купівля – 10,38 гривні, продаж – 11,03 гривні. В обмінниках: купівля – 10,65 гривні, продаж – 10,85 гривні.

Офіційний курс злотого в Україні став вищим. Проте вагомих змін на валютному ринку загалом не відбулося.

Який зараз офіційний курс злотого

10 квітня офіційний курс злотого – 10,60 гривні (+4 копійки, порівняно з 9 квітня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Як змінився курс злотого у банках та обмінниках

Дані "Мінфіну" показую, що сьогодні курс злотого в банках змінився так:

  • середній банківський курс купівлі складає – 10,38 гривні за злотий (без змін);
  • продажу – 11,03 (+1 копійка).

В обмінниках, своєю чергою, ситуація така:

  • покупка –  10,65 гривні за злотий (+7 копійок);
  • продаж – 10,85 (+10 копійок).

Яку суму потрібно витратити, щоб купити сьогодні 100 злотих

  • аби купити 100 злотих у банку сьогодні потрібно мати приблизно – 1 103 гривень;
  • для придбання 100 злотих в обміннику сьогодні достатньо буде мати – 1 085 гривень.

Скільки сьогодні можна отримати за 100 злотих

  • при обміні 100 злотих у банку, можна виручити орієнтовно – 1 038 гривень;
  • за 100 злотих в обміннику сьогодні можна виручити приблизно – 1 065 гривень.

Зауважте! Курс залежить від місця обміну.