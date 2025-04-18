18 квітня, 10:30
І знову "вперед": як дорожчає злотий напередодні свят
Основні тези
- Офіційний курс злотого станом на 18 квітня – 10,99 гривні, що на 9 копійок більше, ніж 17 квітня.
- У банках злотий купують по 10,60 гривні і продають по 11,20 гривні, а в обмінниках купують по 10,77 гривні і продають по 10,90 гривні.
Курс злотого з початку цього тижня почав демонструвати зростання. Сьогодні зміни помітні у різних секторах ринку.
Який офіційний курс злотого зараз
Станом на 18 квітня, офіційний курс злотого складає – 10,99 гривні (+9 копійок, порівняно з 17 квітня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Який курс злотого у банках та обмінниках сьогодні
У банках середній курс злотого за даними "Мінфіну", такий:
- купівля – 10,60 гривні за злотий (+15 копійок);
- продаж – 11,20 гривні за злотий (+7 копійок).
В обмінниках середній курс змінився таким чином:
- купівля – 10,77 гривні за злотий (+2 копійки);
- продаж – 10,90 гривні за злотий (+5 копійок).
За скільки сьогодні можна купити 100 злотих
- щоб придбати 100 злотих у банку сьогодні, потрібно мати приблизно – 1 120 гривень;
- для придбання 100 злотих в обміннику уже необхідно мати орієнтовно – 1 090 гривень.
Скільки можна отримати при обміні 100 злотих сьогодні
- при здачі 100 злотих сьогодні у банку, можна виручити приблизно – 1 060 гривень;
- а от якщо здавати 100 злотих в обміннику, можна отримати в середньому – 1 077 гривень.
Зверніть увагу! Курс може змінюватись, залежно від місця обміну.