І знову "вперед": як дорожчає злотий напередодні свят

Курс злотого з початку цього тижня почав демонструвати зростання. Сьогодні зміни помітні у різних секторах ринку.

Який офіційний курс злотого зараз

Станом на 18 квітня, офіційний курс злотого складає – 10,99 гривні (+9 копійок, порівняно з 17 квітня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Який курс злотого у банках та обмінниках сьогодні

У банках середній курс злотого за даними "Мінфіну", такий:

купівля – 10,60 гривні за злотий (+15 копійок);

продаж – 11,20 гривні за злотий (+7 копійок).

В обмінниках середній курс змінився таким чином:

купівля – 10,77 гривні за злотий (+2 копійки);

продаж – 10,90 гривні за злотий (+5 копійок).

За скільки сьогодні можна купити 100 злотих

щоб придбати 100 злотих у банку сьогодні, потрібно мати приблизно – 1 120 гривень;

для придбання 100 злотих в обміннику уже необхідно мати орієнтовно – 1 090 гривень.

Скільки можна отримати при обміні 100 злотих сьогодні

при здачі 100 злотих сьогодні у банку, можна виручити приблизно – 1 060 гривень;

а от якщо здавати 100 злотих в обміннику, можна отримати в середньому – 1 077 гривень.

Зверніть увагу! Курс може змінюватись, залежно від місця обміну.