США та Британія запровадили заборону на російські метали: що це означає

Сполучені Штати спільно з Великою Британією ухвалили заходи, спрямовані на розширення заборони на імпорт металів з Росії. Таким чином дві держави намагаються зробити черговий крок до економічного послаблення країни-агресорки.

Країни-партнери України намагаються забороною на російські метали завдати удару по важливому для російської економіки джерелу доходу. Розповімо детальніше, що це означає.

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Що передбачають ці заборони

"Нові заходи забороняють імпорт алюмінію, міді та нікелю російського походження в США", – йдеться в заяві американського Мін'юсту.

Це ще не все. Також санкції обмежують використання відповідних металів на світових біржах й у позабіржовій торгівлі відповідно до заходів, які раніше вжили Сполучені Штати та Велика Британія.

Наші нові заборони на основні метали, введені в координації з нашими партнерами в Сполученому Королівстві, будуть і надалі спрямовані проти доходів, які Росія може отримувати для продовження своєї жорстокої війни проти України,

– мовиться у заяві пані міністра фінансів США Джанет Єллен.

Отже, приймати будь-який новий алюміній, мідь і нікель, вироблені у Росії, заборонять Лондонській біржі металів і Чиказькій товарній біржі.

У заяві міністра фінансів Великої Британії Джеремі Ханта йдеться про те, що Владіміра Путіна можна позбавити можливості вести незаконну війну в Україні лише завдяки спільним діям з союзниками.

Наші рішучі дії із США щодо заборони російських металів на двох найбільших біржах не дозволять Кремлю спрямувати більше грошей на свою військову машину,

– підкреслив Хант.

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