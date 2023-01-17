Путін "силою" тримає західні банки в Росії, – Financial Times

Після указу президента Росії про те, що іноземні власники з "недружніх" країн не можуть завершувати угоди без схвалення вищого керівництва, покинути ринок Росії стало важко та дорого. Чимало західних банків ще досі не завершили угоди продажу через новостворений закон, а деякі з них навіть встигли визнати псевдореспубліки "ДНР" та "ЛНР".

Західні банки намагаються вийти з Росії після того, як у справи втрутився Путін. Консультанти банків попереджають, що фаворити Кремля можуть перехопити продажі дочірніх компаній.

Читайте також Raiffeisen працює у Росії й на своєму сайті фактично визнає псевдореспубліки

Чому банкам важко вийти з Росії

Майже через рік після вторгнення в Україну лише кільком західним банкам вдалося покинути Росію. Як виявилося, це не просто.

Для більшості, яка намагалися продати свої російські активи, надії на швидкий вихід зруйнувалися одразу після заяв Путіна про те, що іноземні власники з "недружніх" країн не можуть завершувати угоди без його схвалення.

45 західних банків мають дочірні структури в Росії.

Радники, які працюють над угодами, очікують, що втручання російського президента зірве деякі продажі. Щобільше, прогнозується, що вже узгоджені ціни впадуть майже вдвічі, оскільки Кремль посилить вплив на угоди.

Є деякі росіяни, які тісно пов’язані з Кремлем і які намагаються використати свій вплив, щоб захопити організації від іноземців-втікачів,

— розповів Financial Times на умовах анонімності один з учасників переговорів.

Західні банки в Росії: за деякими є "грішки"

Австрійський Raiffeisen Bank International, західний кредитор з найбільшою присутністю в Росії та Україні, є найбільшим банком в кремлівському списку — напередодні вторгнення в Росії було 4,2 мільйона клієнтів і 9 400 співробітників. Банк ще досі не вийшов з Росії.