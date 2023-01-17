Путін "силою" тримає західні банки в Росії, – Financial Times
Джерело:Financial Times
Після указу президента Росії про те, що іноземні власники з "недружніх" країн не можуть завершувати угоди без схвалення вищого керівництва, покинути ринок Росії стало важко та дорого. Чимало західних банків ще досі не завершили угоди продажу через новостворений закон, а деякі з них навіть встигли визнати псевдореспубліки "ДНР" та "ЛНР".
Західні банки намагаються вийти з Росії після того, як у справи втрутився Путін. Консультанти банків попереджають, що фаворити Кремля можуть перехопити продажі дочірніх компаній.
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Чому банкам важко вийти з Росії
Майже через рік після вторгнення в Україну лише кільком західним банкам вдалося покинути Росію. Як виявилося, це не просто.
Радники, які працюють над угодами, очікують, що втручання російського президента зірве деякі продажі. Щобільше, прогнозується, що вже узгоджені ціни впадуть майже вдвічі, оскільки Кремль посилить вплив на угоди.
Є деякі росіяни, які тісно пов’язані з Кремлем і які намагаються використати свій вплив, щоб захопити організації від іноземців-втікачів,
— розповів Financial Times на умовах анонімності один з учасників переговорів.
Західні банки в Росії: за деякими є "грішки"
- Австрійський Raiffeisen Bank International, західний кредитор з найбільшою присутністю в Росії та Україні, є найбільшим банком в кремлівському списку — напередодні вторгнення в Росії було 4,2 мільйона клієнтів і 9 400 співробітників. Банк ще досі не вийшов з Росії.
- Наприкінці липня 2022 року британський універсальний банк HSBC погодився продати свою російську дочірню компанію місцевому кредитору Експобанку в рамках угоди, яка дозволить їй покинути країну-агресорку.
Та, на жаль, цей продаж призупинено. Банк заявив, що все ще працює над завершенням транзакції. Проте, як повідомляє Financial Times, продаж призупинився через те, що Експобанк як покупець повинен отримати схвалення від Путіна.
- Одному із банків все ж вдалося вийти з Росії, але це вдалося ще до указу президента Росії про схвалення. Ним став французький банк Societe Generale, який у квітні погодився продати свій бізнес Росбанку.
Однак, досягнувши продажу, банк отримав всього 3,3 мільярда євро. Інші ж банки, які шукали швидкого виходу, не мали готового покупця та не були готові прийняти такий фінансовий удар, який зазнав SocGen.
Працюєте в Росії – підтримуєте війну проти України
Нагадуємо, що НБУ неодноразово звертався до міжнародної фінансової спільноти для того, щоб банківський сектор припинив діяльність на території Росії та Білорусі.
До теми Кредитні канікули на крові: у Росії Raiffeisen та інші банки роблять "поблажки" мобілізованимТакі звернення були спрямовані на адресу західних банків, а саме Raiffeisen Bank International, Intesa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole.
В НБУ наголосили: працюючи в Росії та Білорусі, західні банки підтримують агресора та його воєнні злочини.