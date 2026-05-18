В уряді назвали ключову умову швидкого відновлення економіки України після війни

Навіть після завершення війни Україна може зіткнутися з новим викликом – чи вистачить їй електроенергії для швидкого відновлення економіки. В уряді вже визнають, що без масштабного нарощування генерації зростання виробництва й бізнесу буде неможливим.

Що буде з енергетикою після війни?

Деталі в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев. За його словами, кореляція в питаннях збільшення виробництва енергії та зростання ВВП – майже 90%, "тобто це практично одне і те саме".

За словами міністра, Україні необхідно активно розвивати генерацію незалежно від того, коли саме завершиться війна. Тож процедури для підключення нових енергетичних потужностей та переведення землі під їх будівництво вже спростили.

Однак після закінчення бойових дій ризики суттєво знизяться, що може пришвидшити запуск нових проєктів – насамперед у сфері вітрогенерації.

Цікаво! Наприкінці квітня стало відомо, що ДТЕК збудує в Полтавській області одну з найбільших у Європі вітрових електростанцій потужністю 650 мегават, що частково компенсуватиме втрати від російських атак. Проєкт вартує понад мільярд євро, але новий вітропарк допоможе посилити енергетичну стійкість країни.

Окремо Соболев наголосив, що дефіцит електроенергії в Україні виникає насамперед через систематичне знищення потужностей ворогом. Водночас навіть Нафтогаз здатен відновлювати свої газові спроможності приблизно за пів року. Для порівняння – на Близькому Сході на це можуть піти роки.

Тому ми швидко відновлюємо потужності. Коли буде зупинка війни, ми ще швидше будемо відбудовуватись, аніж зараз… Нам потрібна будь-яка генерація, в тому числі й нова атомна, щоб економіка зростала,

– підсумував посадовець.

Інші важливі тези про енергетику з інтерв'ю:

Падіння українського ВВП на початку року пов'язують безпосередньо з дефіцитом електроенергії та наслідками російських атак по інфраструктурі. Однак у березні – квітні вже зафіксовано часткове покращення. "Економіка відновлюється трохи швидше, ніж ми очікували", – зауважив міністр.

Окрім того, на так звані плани стійкості в межах підготовки до наступного опалювального сезону вже спрямували значну частину коштів із резервного фонду бюджету. Йдеться про захист і відновлення критичної інфраструктури, а також будівництво додаткових потужностей.

Пріоритет у питанні бронювання наразі мають критично важливі для функціонування держави галузі – оборонно-промисловий комплекс, енергетика та сфера ЖКГ, медицина.

Що ще чекає українців після завершення війни?

Нагадаємо, міжнародні партнери вимагають відмовитися від так званого прихованого субсидування, коли частину тарифів для населення під час воєнного стану заморозили.

Наприклад, до кінця поточного року Україна має скасувати мораторій на підвищення цін на тепло й гарячу воду, а от після завершення війни – поступово лібералізувати ринок газу та електроенергії.

За словами експертки аналітичного центру DiXi Group Альони Корогод, перехід до ринкових тарифів неминуче збільшить фінансове навантаження на українські родини, саме тому держава паралельно має посилити механізми соціального захисту для найбільш вразливих споживачів.