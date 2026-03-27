Закон про банки: як один документ контролює всю фінансову систему країни

Закон про банки є ключовим документом, що визначає можливості для банківської сфери та контроює фінансові установи. Попри те, що оновлення 2025 року дещо змінили в основі закону, головні принципи – залишилися без оновлень.

Що відомо про український закон про банки?

Про те, що визначає документ та як він впливає на фінансову систему країни, йдеться на ресурсі EuroFest.

Закон "Про банки та банківську діяльність" – це основний нормативно-правовий акт, який регулює діяльність банківських установ. Іншими словами відповідає за їхнє створення, правовий статус, усі дії та можливу ліквідацію. Зокрема закон гарантує захист прав вкладників, визначає повноваження НБУ та гарантує стабільність фінансової системи.

Що стосується принців роботи банку, крім економічної незалежності, повинна гарантуватись конфіденційність інформації та відсутність монополії. Також є різні види банків:

універсальний – забезпечує для клієнтів усі послуги, що пов'язані з фінансами, від депозитів до інвестицій, а також контролює 90% ринку;

спеціалізований – працює у певній сфері або ніші, наприклад, сільгоспкредитування;

перехідний – з'явився 2025 року для фінансової інклюзії, має обмежену ліцензію для мікрокредитів у селах.

Зокрема закон визначає основні види банківських операцій:

пасивні – залучають кошти під відсотки (депозити, облігації);

активні – створюють прибуток (кредити, лізинг);

розрахункові – система електронних платежів (перекази, картки, інкасація);

інвестиційні – торгівля за ліцензією (валюта; цінні папери).

Основне, що потрібно знати щодо зокону про банки – там можна знайти відповіді та пояснення з приводу всього, що стосується фінансів й того, як банки ними керують.

Як формувався закон про банки?

Так, перший нормативний документ щодо банківської сфери з'явився ще 1991 року. Однак основний закон ухвалили у 2000 році. Саме він чинний сьогодні, однак з деякими правками та змінами. Зокрема тодішній проєкт уже окреслив головне:

незалежність банків;

захист вкладників;

роль НБУ, як "судді".

Зауважте! Правки до закону 2024 – 2025 років стали визначальними для підтримки фінансової стабільності в період війни. Завдяки оновленням вдалося зберегти 290 мільярдів гривень регулятивного капіталу.

Зніми стосувалися посилення контролю за пов'язаними особами, адаптації до open banking, воєнного мораторію на виведення активів.

Що змінилося у законі про банки 2025 року?

На ресурсі finclub.net пояснювали, що новий закон про банки стосуватиметься фінансової інклюзії. Завдяки цьому закону свою фінансові установи зможуть відкривати навіть поштові оператори.

Працюватимуть такі банки за спрощеними ліцензіями. А створюватимуть їх переважно для малого бізнесу й людей, які мають обмежений доступ до банківських послуг. Зокрема через перебування у прифронтових територіях. Також новий вид установ буде поширюватись не лише для вразливих груп населення, а й для громадських організацій, державних установ чи благодійних фондів.

Для цього НБУ отримає більше повноважень, аби регулювати діяльність банків фінансової інклюзії або доступності для всіх.

