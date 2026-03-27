Що відбулося з українським ВВП у 2026 році?

Зокрема ситуація з валовим внутрішнім продуктом дорівнює приблизно 66% реального зростання за весь 2025 рік, тоді як коли економіка додала 1,8%, про що повідомив міністр економіки Олексій Соболєв під час засідання у Верховній Раді.

Минулий рік Україна закінчила:

з економічним зростанням реального ВВП на рівні 1,8%;

інфляцією у розмірі 8%.

Олексій Соболев Міністр економіки України Економічна активність на початку 2026 року залишилася стриманою через наслідки посилених атак ворога та нетипово холодні погодні умови, що спричинило виробничі паузи на частині підприємств через енергетичні обмеження.

Міністр розповів, що найбільше від цих труднощів постраждали постачання електроенергії, добувна промисловість, металургія, а ще транспорт.

Зверніть увагу! Він додав, що частина негативних факторів є тимчасовими. Ба більше, уряд очікують, що економічна активність почне відновлюватися на тлі покращення погодних умов та ситуації в енергетиці країни.

Проте деякі галузі показали й зростання. Наприклад, у січні внутрішня торгівля збільшилась на 13%, будівництво – на 3%. Крім того, гарні показники продемонструвала переробна промисловість.

А за даними Національного банку України, у лютому показник ділових настроїв зріс до 45,9 проти 41 у січні. До того ж експорт товарів додав:

1,7% у січні;

ще 3,6% у лютому.

Водночас ситуація з бізнесом залишається важкою. На нього впливають різні чинники – енергетичні проблеми, дефіцит кадрів, логістичні труднощі тощо. Як зазначив Соболев, це найскладніший період з 2022 року.

Важливо! Слід звернути увагу на важливий фактор. Фактично падіння ВВП у перші два місяці 2026 року нівелювало 66% реального зростання ВВП за 2025 рік. Про це пише Економічна правда з посиланням на свої розрахунки.

