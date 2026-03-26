Що відомо про витрати країн НАТО на оборону?

Водночас загальні витрати на оборону склали 1,4 трильйона доларів, що на 6% більше, ніж у 2024 році, про що йдеться у заяві генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Але показники в різних країнах залишаються різними. Наприклад, у 2025 році Іспанія, Португалія, Албанія, Бельгія та Канада витратили найменшу частку ВВП на оборону. Мова йде про 2%.

Польща мала найвищі витрати у відсотках від ВВП серед членів Альянсу. Цифра становить 4,3%.

Між 2014 і 2025 роками Європа та Канада у складі НАТО більше ніж подвоїли свої щорічні витрати на оборону, що відповідає зростанню у 106% у реальному вимірі,

– йдеться у повідомленні.

Лише у 2025 році союзники НАТО в Європі та Канаді інвестували загалом 574 мільярди доларів США в оборону, що на 20% більше у реальному вимірі порівняно з 2024 роком.

Вже зараз Польща, Литва та Латвія перевищили нову ціль, запропоновану Трампом – витрачати 3,5% ВВП на військове обладнання та персонал. Про це пише Bloomberg.

Цього рівня США ще не досягли, хоча загалом вони все ще витрачають на оборону більше, ніж усі інші союзники НАТО разом узяті,

– уточнили у тексті.

Зверніть увагу! У матеріалі нагадали, що ця мета є частиною ширшої ініціативи Трампа – витрачати 5% ВВП на оборону: 3,5% – на військові потреби та 1,5% – на пов’язані зі сферою безпекою галузі, такі як кібербезпека та інфраструктура.

