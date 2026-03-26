Что известно о расходах стран НАТО на оборону?

В то же время общие расходы на оборону составили 1,4 триллиона долларов, что на 6% больше, чем в 2024 году, о чем говорится в заявлении генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Читайте также От обвала до медленного восстановления: как менялся ВВП Украины за годы войны

Но показатели в разных странах остаются разными. Например, в 2025 году Испания, Португалия, Албания, Бельгия и Канада потратили наименьшую долю ВВП на оборону. Речь идет о 2%.

Польша имела самые высокие расходы в процентах от ВВП среди членов Альянса. Цифра составляет 4,3%.

Между 2014 и 2025 годами Европа и Канада в составе НАТО более чем удвоили свои ежегодные расходы на оборону, что соответствует росту в 106% в реальном измерении,

– говорится в сообщении.

Только в 2025 году союзники НАТО в Европе и Канаде инвестировали в целом 574 миллиарда долларов США в оборону, что на 20% больше в реальном измерении по сравнению с 2024 годом.

Уже сейчас Польша, Литва и Латвия превысили новую цель, предложенную Трампом – тратить 3,5% ВВП на военное оборудование и персонал. Об этом пишет Bloomberg.

Этого уровня США еще не достигли, хотя в целом они все еще тратят на оборону больше, чем все остальные союзники НАТО вместе взятые,

– уточнили в тексте.

Обратите внимание! В материале напомнили, что эта цель является частью более широкой инициативы Трампа – тратить 5% ВВП на оборону: 3,5% – на военные нужды и 1,5% – на связанные со сферой безопасности отрасли, такие как кибербезопасность и инфраструктура.

Что следует знать о требованиях Трампа к ВВП стран НАТО?