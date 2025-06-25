Также это будет означать увеличение предоставления помощи Украине. Такое мнение 24 Каналу озвучил председатель общественной лиги "Украина – НАТО" Сергей Джердж.

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Это усилит возможности Украины

Сергей Джердж отметил, что для США было важно доказать свое мнение о необходимости увеличения европейскими странами расходов на оборону. Ведь война России против Украины продолжается именно на территории Европы.

На саммите НАТО в Гааге было принято это решение. Основное заседание – это Североатлантический совет, где будут присутствовать главы 32 государств. Это главное внутреннее мероприятие.

Часто на саммитах бывают параллельно другие заседания. Однако в этом случае вопрос насколько сложный, что могут возникать различные дискуссии. Это требует особого внимания. Поэтому, очевидно, с самого начала организаторы саммита, Марк Рютте и другие, решили не усложнять этот саммит многими другими вопросами. Потому что есть много о чем говорить,

– сказал председатель общественной лиги "Украина – НАТО".

Когда продолжаются дискуссии о деньгах, ведении финансов – это всегда сложно. В частности, 5% от ВВП для разных стран будет ощущаться по-другому. Поэтому количество мероприятий на саммите в Гааге минимизировано для того, чтобы реализовать именно эту задачу.

Если это будет реализовано, то для Украины это чрезвычайно выгодно. Потому что, с одной стороны, европейцы будут тратить больше на оборону в пределах Европы. Это так или иначе усиливает наши возможности. Но параллельно с этим это будет увеличение помощи Украине,

– объяснил Джердж.

Напомним, что НАТО согласовало 5% ВВП на оборонные расходы. Издание The Telegraph написало, что новая декларация обязывает государства НАТО до 2035 года ежегодно инвестировать 3,5% на достижение оборонных целей Альянса. Другие 1,5% направляют на киберзащиту, инфраструктуру, инновации и оборонную промышленность. План также предусматривает взносы на поддержку Украины.