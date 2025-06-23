Ведущий 24 Канала Даниэль Ткие пообщался с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте о том, не теряет ли война в Украине приоритет на саммите Альянса.

Смотрите также Поездка на саммит НАТО не привязана к встрече с Трампом, – Зеленский

Как в НАТО захотели угодить Трампу

На саммите НАТО не предусмотрено заседание Совета Украина – НАТО, несмотря на призывы некоторых союзников провести такую встречу. Вместо этого планируется только "неформальный обед" в формате Совета Украина – НАТО, что, конечно, не соответствует ожиданиям украинской стороны.

Это не то чтобы нам хотелось,

– отметил ведущий 24 Канала.

Марк Рютте, однако, заверил, что не согласен с мнением о том, что Украина перестала быть приоритетом для Альянса. По его словам, в финальном коммюнике саммита будет зафиксировано усиление поддержки Украины, а также стратегическое решение по росту оборонных расходов стран-членов НАТО – до 5% ВВП к 2035 году. Это увеличение непосредственно будет связано с продолжением помощи Украине в тот же период.

Лидеры НАТО действительно несколько сократили программу саммита – в частности, чтобы избежать конфликтов или резких заявлений со стороны президента США Дональда Трампа. Но в то же время они стремятся максимально четко продемонстрировать поддержку Украины. Так что, по итогам саммита стоит ожидать сильные формулировки в пользу Украины.

Согласно анонсу Европейского совета, 24 июня Владимир Зеленский проведет встречи с руководством ЕС и НАТО в Гааге. В его программе предусмотрены переговоры с Антониу Коштой, Урсулой фон дер Ляйен и Марком Рютте.